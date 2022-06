Halberstadt: Geduldsprobe am Fahrbahnrand

Halberstadt - In einem desolaten Zustand befindet sich die Mahndorfer Straße in Halberstadt, kritisieren Günter Troitsch und Siegfried Buchberger. Beide haben sich in den 1990er Jahren ihren Traum vom Eigenheim direkt an der Straße erfüllt. Vor etwa 20 Jahren mussten sie wie andere Grundstücksbesitzer an der Straße auch einen Teil ihrer Grundstücke zwangsverkaufen. An die Stadt Halberstadt, wie sie betonen.