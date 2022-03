Mit den vermehrten Testungen auf Corona-Infektionen soll das Pandemie-Geschehen eingedämmt werden. Dabei fällt jede Menge Abfall an. Was bei seiner Entsorgung zu beachten ist, haben wir recherchiert.

Halberstadt - Seit dem 24. November sollen umfassende Tests auf Infektionen mit dem Corona-Virus das Pandemiegeschehen bremsen. Seitdem haben viele Teststellen ihre Türen wieder geöffnet. Kritiker werfen den Betreibern der Testzentren in den Sozialen Medien dabei immer wieder einen zu laxen Umgang mit der Umwelt vor. Im Zentrum der Kritik steht der mutmaßliche erhöhte Verbrauch an umweltschädlichem Plastik. Aber auch der Umgang mit den möglicherweise infektiösen Abfällen bietet Platz für Spekulationen. Wir haben uns auf die Suche nach dem letzten Glied im Uhrwerk der Pandemiebekämpfung gemacht. Und haben damit in Halberstadt im Harz begonnen.