Beim Facharzt müssen Kassenpatienten übermäßig lange auf Termine warten. Nun gibt es eine Abkürzung auf dem Weg zur Behandlung, die auch im Landkreis Harz immer beliebter wird. Was steckt dahinter?

Halberstadt ist auf den Weg in die Drei-Klassen-Medizin

Halberstadt. - Die Umfrage unter den Leserinnen und Lesern der Volksstimme bringt es an den Tag. Die sogenannten Selbstzahler-Termine werden in Halberstadt und Umgebung immer häufiger genutzt. Was für den einen ein bequemer Weg zum Termin beim Facharzt ist, treibt andere auf die Palme.