Halberstadt (vs) - Nach sechs Monaten wird die vielbefahrene Kreuzung an der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 83 (Röderhofer Straße/Sargstedter Weg), komplett für den Verkehr freigegeben. Auch die neue Anbindung der Straße am Kloster ist wieder befahrbar.



Nun beginnen die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt. Hierbei wird auf der Röderhofer Straße bis zur Kreuzung Huystraße/Wolfsburger Straßeder saniert. Die alte 200 Meter lange Fahrbahn wird hier zurückgebaut, neue Versorgungsleitungen gelegt, die Entwässerung erneuert und die Straße dann grundhaft neu ausgebaut.



Für ein Ende der Bauarbeiten ist das kommende Frühjahr geplant. Die ausgeschilderten Umleitungen gelten so lange weiter und sollten genutzt werden.