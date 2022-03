Halberstadt: Pflanzaktion vor Martinikirche

An historischer Stelle ist vor der Martinikirche in Halberstadt ein Weihnachtsbaum gepflanzt worden. Vor 95 Jahren wurde dort der erste Baum aufgestellt.

Halberstadt - Nach genau 95 Jahren kehrt der „Weihnachtsbaum für alle“ an seinen Ursprungsort zurück. Viele kennen den Weihnachtsbaum an der Martinikirche noch aus den Erzählungen der älteren Halber-städter. Beim gepflanzten Baum handelt es sich um eine 2,30 Meter große Colorado-Tanne, die in den kommenden Jahren zu einem stolzen großen Weihnachtsbaum heranwachsen soll. Geschützt wird sie von einem Holzzaun. Mit bei bei der Pflanzaktion dabei waren die Wichtel Puppi, Packi und Lumpi alias Kathrin und Karsten Packebusch und Kasimir Wirth. Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) bedankte sich bei Familie Maik Ledderbohm aus dem Schachdorf Ströbeck, die den Kauf des Baumes finanziell ermöglicht hat.