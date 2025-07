Viel Verkehr und die Straße zu schmal. Die Anwohner der Gebrüder-Rehse-Straße in Halberstadt sind genervt und sehen sich in Gefahr. Trotzdem will die Stadtverwaltung nicht aktiv werden.

Bei der Begegnung von Lkw und Pkw muss in der Gebrüder-Rehse-Straße einer auf den Bürgersteig ausweichen

Halberstadt - Gefährliche Situationen sind in der Gebrüder-Rehse-Straße Halberstadts an der Tagesordnung. Die Manöver von Bussen und Lkws haben ihre Spuren hinterlassen. Die Einwohner eines benachbarten Altersheims nutzen die Straße zum Spazieren gehen und die Schüler der Anne-Frank-Grundschule müssen hier auch vorbei. In der Stadtverwaltung ist die Lage bekannt, doch Veränderungen sind nicht zu erwarten. Katharina Koch und Günter Klatt reicht es.

Vor mehr als zwei Jahren haben die Anwohner auf die Lage in ihrer Straße hingewiesen und Änderungsvorschläge gemacht. Doch aus dem Rathaus kam dazu ein „Nein“ und seitdem hat sich nichts getan. In der Verwaltung sieht man keine Veranlassung, nun aktiv zu werden.

Auswirkungen auf den Busverkehr in Halberstadt

Stadtsprecher Holger Wegener erklärt: „Wir haben die Situation vor zwei Jahren in Augenschein genommen und eine neue Faktenlage hat sich seitdem nicht ergeben.“ Daher ist eine bauliche Umgestaltung derzeit nicht vorgesehen. Im Frühjahr 2023 hatten die Anwohner vorgeschlagen, in der Gebrüder-Rehse-Straße eine Einbahnregelung einzurichten.

Radfahrer im Sandwich von Pkw und Bus: Situationen wie diese ereignen sich in der Gebrüder-Rehse-Straße in Halberstadt täglich. Archivfoto: Max Ulrich

Anwohner Günter Klatt erklärt noch einmal: „Man könnte den Verkehr problemlos im Ringverkehr um das Freizeit- und Sportzentrum (FSZ) herumführen.“ Da ist man im Rathaus anderer Meinung. Dort sieht man negative Auswirkungen auf den Stadtbusverkehr. Schließlich führen hier die Buslinien 11 und 12 lang. Nach Angaben von Holger Wegener hat die HVG Vorschläge ausprobiert und Verzögerungen im Betriebsablauf festgestellt.

Die Verwaltung gibt die Straßenbreite mit 4,70 Meter an der schmalsten Stelle an. Das sei ausreichend für den Begegnungsverkehr von Pkw und Pkw. Ansonsten forderte die Verwaltung die Verkehrsteilnehmer dazu auf, an der Ausweichstelle auf Höhe der Gaststätte „Am Sommerbad“ zu warten.

Lkws und Busse ziehen Bürgersteig in Mitleidenschaft

Das interessiert die meisten Verkehrsteilnehmer aber nicht. Sie weichen über den Bürgersteig aus und die schweren Fahrzeuge wie Lkws und Busse haben die Bordsteine tief in den Boden gedrückt und die Bürgersteige in eine schiefe Ebene verwandelt. „Die Rollstuhlfahrer müssen ständig gegen dieses Gefälle ankämpfen“, hat Katharina Koch beobachtet. „Kleinkinder, die die Grundstücke verlassen, sind immer wieder von Autos gefährdet, die auf dem Bürgersteig fahren“, ergänzt Günter Klatt.

Lkw und Busse haben die Bordsteine in den Boden gedrückt und die Bürgersteige zur schiefen Ebene gemacht. Foto: Thomas Kügler

Radfahrer würden grundsätzlich die Gehwege nutzen und besonders an der Einmündung zur Hans-Neupert-Straße käme es zu gefährlichen Begegnungen von Radlern, Fußgänger und Kraftfahrzeugen. Leidtragende seien immer die Fußgänger, so Klatt weiter.

Maßgeblich bei der Planung von innerörtlichen Straßen ist die „Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06)“. Dort sind ganz andere Breiten gefordert, je nach Verkehrsaufkommen und Begegnungsverkehr. Schon für den Begegnungsverkehr von Pkw und Pkw wird eine Straßenbreite von 5,50 Meter vorgeschlagen, denn die RASt 06 hat in Sachsen-Anhalt lediglich Empfehlungscharakter. Für die Begegnung von Bus und Lkw wird eine Straßenbreite von 6,50 Meter angeraten und bei hohem Verkehrsaufkommen eine zusätzliche Fahrradspur. Davon ist die Gebrüder-Rehse-Straße meilenweit entfernt.