Halberstadt startet große Einwohnerbefragung

Halberstadt - „Wir wollen wissen, wie die Halberstädter ihre Stadt sehen und was sie sich wünschen, wie die Stadt sein soll“, sagt Nancy Wesemeier. Deshalb startet am Montag eine große Einwohnerbefragung im Internet. Die Fragen seien „aus dem Bauch heraus zu beantworten“, was die Marketingchefin der Stadt sehr freut, wie sie sagt. Die Fragen sind bildgestützt, man klickt intuitiv an. Erst dann wird gefragt, warum man so entschieden hat. „Beim Testlauf habe ich festgestellt, dass das sehr gut funktioniert und man Charakterzüge für seine Stadt definiert, die man so vorher noch nie ausgesprochen hat. Das wollen wir ja, eine ehrliche Einschätzung, worauf die Halberstädter stolz sind, was uns besonders macht im vergleich zu anderen Städten, wie gut oder schlecht man die Stadt sieht.“