Halberstadt: Superstimmung bei Sommerhöfen als größter Dank

Beliebt und ein Besuchermagnet: die Sommerhöfe in Halberstadt. Nach der coronabedingten Zwangspause 2020 pilgerten nun viele begeisterte Menschen durch Halberstadt.

Halberstadt - Sommerhöfe, die fünfte Auflage: Auch in diesem Jahr hat sich die Party im Halberstädter Altstadtbereich wieder zu einem Besuchermagneten entwickelt. Aus gutem Grund: Nachdem bis Mitte August noch völlig unklar gewesen war, ob die Sommerhöfe in diesem Jahr überhaupt ihre Tore öffnen können, nahmen die Gäste die Einladung nun mehr als dankend an.