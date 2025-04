Seit 2019 sind sie defekt, die Poller an den Zufahrten auf Holz- und Fischmarkt in Halberstadts Zentrum. Lehnte damals eine Mehrheit im Stadtrat eine Reparatur ab, sorgen Taten wie der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg für eine neue Sicht auf diese Frage.

Halberstadt. - Einige sind fest installiert, andere sind versenkbar. Besser gesagt, sie waren es. Seit nun schon mehr als fünfeinhalb Jahren sind die Poller an den Zufahrten in Halberstadts Stadtzentrum defekt und erfüllen ihre Aufgabe nicht mehr. Fahrzeuge kommen ungehindert in die Fußgängerzone. Ein Zustand, den die Stadtratsfraktion CDU/Bündnis90/Die Grünen/EWG ändern will.