Halberstadt: Unstimmigkeiten unterm Festbaum

Halberstadt - Hochsommerliche Temperaturen haben in den zurückliegenden Tagen keine Gedanken an die unmittelbar bevorstehende Adventszeit aufkommen lassen. Allerdings öffnet in bereits 18 Tagen der Halberstädter Weihnachtsmarkt seine Pforten, gefolgt von der Domweihnacht in der guten Stube Halberstadts, dem Domplatz und den Weihnachtshöfen. Wahrscheinlich nach zwei sehr schwierigen Jahren der Coronapandemie erstmals wieder ohne irgendwelche Hygieneauflagen.