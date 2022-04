Halberstadt verzichtet auf virtuelle Variante

In Halberstadt ist erneut der traditionelle Neujahrsempfang abgesagt. Warum man nicht wie in Wernigerode eine virtuelle Lösung nutzt, erklärt Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU).

Halberstadt - Virtuelle Varianten sind nichts, was Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) normalerweise scheut. Im Gegenteil, er ist eher bekannt dafür, soziale Medien und Online-Varianten gern und viel zu nutzen. So ist Szarata unter anderem stolz darauf, dass es Halberstadt im vergangenen Jahr als erste Kommune in Sachsen-Anhalt gelungen war, eine virtuelle Ratssitzung mit zeitgleich rechtssicheren Entscheidungen auf die Beine zu stellen – durch eine Kombination von Video-Konferenz für die Debatten und schriftlichem Umlaufverfahren für die zu fassenden Beschlüsse.