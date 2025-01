Wohnen im Fachwerk Halberstädter geht mutig an Sanierung eines desolaten Fachwerkhauses

Es ist das letzte Haus in Halberstadts Bakenstraße, das in so einem schlechten Zustand ist. Nun soll die Nummer 65 wieder eine Zukunft haben. Das hat sich Marcel Schreiber auf die Fahnen geschrieben.