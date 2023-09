Alle zwei Jahre lockt die Nacht der Kirchen Halberstädter und Gäste zum Bummeln, Schauen und Hören. In diesem Jahr sind am 9. September sieben Gotteshäuser dabei.

Halberstadt - Gute Tradition ist in Halberstadt die Nacht der Kirchen. Die beginnt am Samstag, 9. September, mit Posaunenklang von den Domtürmen, an den sich das Geläut aller Kirchenglocken der Stadt anschließen wird.

Um 18 Uhr wird die Nacht mit dem Friedensfest im Dom und den Gesängen der Choralschola eröffnet. Im Anschluss lädt das Friedensmahl im Domkreuzgang zu einer geselligen Runde an langen Tischen mit kostenfreiem Imbiss ein.

In allen sieben Kirchen der Stadt erwartet die Besucher im Anschluss eine Atmosphäre aus Licht, Musik und besinnlichen Worten zum Thema „Liebe“, teilt Pfarrer Arnulf Kaus für das Organisationsteam mit.

Ein besonderes Angebot in diesem Jahr ist die Einbeziehung des Orgeltags: Ab 20 Uhr können Orgelliebhaber auf dem „Orgelweg“ durch alle Kirchen wandern und den Klängen der Instrumente lauschen. Der Orgelweg beginnt um 20 Uhr in der Moritzkirche.

Burchardikirche

In der Kirche des Burchardiklosters kann man bis 21 Uhr dem langsamsten Musikstück der Welt lauschen, dem John-Cage-Orgel-Kunst-Projekt.

Moritzkirche

In der Kirche mitten in der Altstadt, Moritzplan, gastieren im Rahmen des Jesse-Festivals die Folk-Bands Caravan (20.30 Uhr) und Plough (21 Uhr). Um 21.20 Uhr treten Pipe meets Organ auf, die Dudelsack und Orgelklang verbinden und um 22 Uhr präsentiert John Kirkbride Bluesmusik. Zur Kirche gehört ein großer Garten.

Katharinenkirche

Die Klosterkirche in der Dominikanerstraße ist ebenfalls mit Angeboten dabebi. Um 20 und um 21 Uhr ist der Posaunenchor zu erleben, der Orgelweg macht um 20.30 Uhr hier Station, um 21.30 Uhr gibt es eine Kirchenführung unter dem Motto „Auf den Spuren der Dominikaner“ und um 22 Uhr erklingt Geigenspiel.

Andreaskirche

In der gotischen Kirche am einstigen Franziskanerkloster kann man um 20 Uhr Violone, Gitarre und biblischen Texten über die Liebe lauschen. Um 20.30 Uhr stehen Orgel und Kalligraphie auf dem Programm, der Orgelweg ist um 21 Uhr hier zu Gast, um 21.30 Uhr geht es auf den Spuren der Franziskaner zu einer Kirchenführung und Gitarrenklang und Kalligraphie bilden ab 22 Uhr den Programmabschluss.

Johanniskirche

In Norddeutschlands größter Fachwerkkirche im Westendorf singt um 20 und um 21 Uhr die Kurrende, um 20.30 und 22 Uhr gibt es Lovesongs zu Orgelklang. Räubergeschichten werden erzählt, wenn die Orgelweg-Wanderer um 21.30 Uhr eintreffen und bereits ab 19.30 Uhr besteht die Möglichkeit, auf den Glockenturm neben der Kirche zu steigen und die beiden mittelalterlichen Glocken zu bestaunen.

Liebfrauenkirche

Die romanische Basilika am Domplatz Halberstadt bietet das meditativste Programm des Abends. Peter Filter bittet um 20 und 21 Uhr zum Klangkonzert, um 20.30 und 21.30 Uhr wird über das Hohelied der Liebe meditiert und der Orgelweg bietet hier um 22 Uhr barocke Orgelmusik.

Martinikirche

In der Martinikirche gibt es auf der Orgelempore ein Weinlokal und um 20.30 Uhr eine Liebeserklärung an die Orgel – einen Vortrag über Werckmeister und Praetorius. Um 21 Uhr beginnt eine Silent Disco im Kirchenraum. außerdem kann man in der Bürgerkirche Liebesbriefe verfassen oder alkoholfreie Cocktails genießen.

Dom

Bevor um 23 Uhr im Dom die Nacht der Kirchen mit der Komplet endet – dem Nachtgebet zum ökumenischen Friedensfest im Dom – können die Gäste um 20, 21 und 22 Uhr Pantomime, Projektion, Orgel und Piano in der gotischen Kathedrale erleben, um 20.30 und 21.30 Uhr stehen Illumination, Texte, Violine und Schola e auf dem Programm. Hier endet um 22.30 Uhr der Orgelweg mit einem Liebeskonzert. Im Hohen Chor des Domes gibt es zudem Segnungen für Liebende – seien es Liebespaare, Freunde, Geschwister oder Familien. Den Segen spenden Bruder Antonius Pfeil und Superintendent Jürgen Schilling.

Essen und Trinken wird ebenfalls geboten

Die Nacht der Kirchen bietet nicht nur geistige Nahrung, mit Rezitationen, Pantomime oder Musik aller Art, sondern auch kulinarische Genüsse. An mehreren Kirchen gibt es Verpflegungsstationen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen und tragen zur Unterstützung der Veranstaltung bei.

Außerdem lädt die Landeskirchliche Gemeinschaft am Domplatz 32 zu Lagerfeuer und Gebet ein.