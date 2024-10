Camping ist nur was für den Sommer? Das sehen einige Harz-Urlauber ganz anders. Auch jetzt im Herbst steht das Feriendomizil am Halberstädter See bei ihnen hoch im Kurs. Sogar Silvester wird auf dem Campingplatz gefeiert.

Auf dem Campingplatz zu Hause: So wohnen Dauercamper am Halberstädter See

Sebastian Otto, genannt Basti, betreibt seit 2010 den Campingplatz in Halberstadt. Die Gäste reisen längst nicht nur in den Sommermonaten an, berichtet er.

Halberstadt. - Acht Monate im Jahr lässt Adrian Atzert den Großstadtdschungel in Hamburg hinter sich. Er reist nach Halberstadt. „Hier fühle ich mich zu Hause“, sagt der 68-Jährige. Dabei ist sein Heim in der Harzer Kreisstadt beengt. Ein Bett und eine Sitzecke - für viel mehr reicht der Platz nicht. Er hat kein eigenes Bad, nicht einmal fließend Wasser. Adrian Atzert ist Dauergast auf dem Campingplatz am Halberstädter See.