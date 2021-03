In Groß Quenstedt hat am Donnerstag das ehemalige Betonmischwerk am Bahnhof gebrannt. Foto: Polizei

Ein leerstehendes Gebäude hat in Groß Quenstedt gebrannt und einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Brandursache ist noch unklar.

Groß Quenstedt (vs) l Am Bahnhof in Groß Quenstedt ist am Donnerstag ein leerstehendes Gebäude in Brand geraten. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte an, um das Feuer in dem ehemaligen Betonmischwerk zu löschen. Die Brandursache sei bislang noch unklar, informierte die Polizei.

Insgesamt 80 Kameraden der Feuerwehren Emersleben, Halberstadt, Groß Quenstedt, Wegeleben, Schwanebeck, Ströbeck und Langenstein kamen zur Brandbekämpfung. Die Feuerwehr war mit 20 Fahrzeugen im Einsatz. Für die Dauer der Löscharbeiten, die bis in die Morgenstunden andauerten, wurde vorübergehend die Kreisstraße zwischen Groß Quenstedt und Emersleben und die Bahnstrecke zwischen Groß Quenstedt und Halberstadt für den Verkehr gesperrt.

Der entstandene Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge etwa 30.000 Euro.