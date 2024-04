In einem Wald bei Huy-Neinstedt wurde ein gestohlener und ausgebrannter Transporter gefunden. Was bisher bekannt ist.

Zuerst wurde der Transporter gestohlen und anschließend gegen einen Baum gesetzt. Warum der Fiat in Brand geraten ist, ist bislang unklar.

Huy-Neinstedt/DUR. - Am Freitag wurde in einem Waldstück bei Huy-Neinstedt ein Transporter gefunden. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um einen zuvor gestohlenen Fiat.

Der Transporter habe mit der Fahrzeugfront an einem Baum an einem Waldweg nahe der L84 zwischen Athenstedt und Huy-Neinstedt in Richtung der dortigen "Gletscherköpfe" gestanden.

Fund im Harz: Fiat vor Baum und abgebrannt

So rekonstruiert die Polizei das Geschehen, das zu dem Brand führte: Die Täter sollen den Waldweg entlanggefahren sein, kamen aber aus bislang ungeklärter Ursache nach links vom Waldweg ab und kollidierten frontal mit dem Baum. Danach sollen die Täter vom Unfallort geflohen sein und den Transporter zurückgelassen haben. Bislang ist unklar, wie das Fahrzeug in Brand geraten konnte oder ob es angezündet wurde.

Laut der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.