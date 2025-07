Verkehr im Harz Halberstadt setzt auf Rücksichtnahme statt auf klare Regelung - Anwohner sind sauer

Viel Verkehr und die Straße zu schmal. Die Anwohner der Gebrüder-Rehse-Straße in Halberstadt sind genervt und sehen sich in Gefahr. Trotzdem will die Stadtverwaltung nicht aktiv werden.