In so einem Container für Alttextilien und Schuhe fand die Polizei in Halberstadt einen 30-jährigen Mann. Symbolfoto: Martin Rieß

In Halberstadt hat die Polizei einen Mann aus einem Kleidercontainer geholt. Die Beamten ermitteln wegen Verdachts des schweren Diebstahls.

Halberstadt (dpa/vs) l In Halberstadt haben Polizisten in der Nacht zum Mittwoch einen 30 Jahre alten Mann aus einem Kleidercontainer an der Wolfsburger Straße geholt. Eine Frau hatte den aufgebrochenen Container auf der Höhe der Goetheschule entdeckt und die Polizei verständigt. Die Beamten fanden in der Folge den zusammengekauerten Mann in dem Container, teilte die Polizei mit.

Der Mann gab an, nach einem Streit mit seiner Freundin einen geeigneten Platz zur Übernachtung gesucht zu haben. Da sie bei dem 30-Jährigen einen Karton mit Schuhen sowie einen Damenrucksack fanden, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall ein.