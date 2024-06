Nach 14 Monaten Bauzeit geht die Gemeinschaftspraxis in Betrieb. Welche Erwartungen damit verbunden sind und was sich für Patienten und Mediziner verbessern wird.

Dr. Angela Greulich in ihrem neuen Sprechzimmer. Bis zu sechs Ärzte könnten in dem Gebäude arbeiten.

Osterwieck. - Das lange Warten der Ärzte und Schwestern sowie ebenso der vielen Patienten hat ein Ende. Nachdem am Mittwoch das Praxispersonal schon telefonisch zig Termine vergeben hatte, erfolgt am Donnerstag, 13. Juni, der scharfe Start für das Hausarztzentrum von Dr. Angela Greulich und Rolf Reddemann, wenn um 7 Uhr die Laboruntersuchungen und um 8 Uhr die sogenannte Akutsprechstunde beginnen.

Während zwei Angestellte gestern den Telefondienst absicherten, war der große Rest der elfköpfigen Mannschaft noch mit dem Einräumen und Zurechtrücken von Möbeln und Inventar beschäftigt. So der Stühle im Wartebereich, der sich ringsherum verglast zeigt und sogar einen Ausgang ins grüne Zentrum des Gebäudes bietet, Atrium genannt. Wenngleich an dessen Gestaltung diese Woche noch gearbeitet wird.

„Einiges ist noch provisorisch“, erklärt Angela Greulich. Neue Stühle werden erst im Juli geliefert, eine Scheibe im Wartebereich konnte erst gestern montiert werden. Aber das ist nichts, was die heute beginnende medizinische Betreuung beeinträchtigt. Ebenso, wenn der Parkplatz vor dem Haus noch unbefestigt ist.

Mehr Platz und barrierefrei

Dass der Neubau doppelt so viel Platz bietet wie bisher und barrierefrei ist, sind die wichtigsten Errungenschaften für Patienten und Mediziner. Das waren auch die Hauptgründe, warum das Projekt angegangen wurde. Die alte Praxis befand sich seit 1995 im Dachgeschoss der vormaligen Kinderkrippe, war seinerzeit für nur zwei Ärzte und drei Schwestern geplant worden. Zu einer Zeit, als Osterwieck noch drei weitere Hausarztpraxen hatte. Heute sind es nur noch zwei insgesamt.

„Ausschlaggebender Punkt war letztendlich, dass eine junge Ärztin aus der näheren Umgebung mangels Räumlichkeiten nicht in Osterwieck ihre Facharztausbildung absolvieren konnte“, hatte Bauherr Holger Greulich bereits zum Baustart vor 14 Monaten berichtet. „Deshalb haben meine Frau und ich uns entschlossen, auf unsere alten Tage noch einmal ein großes Projekt anzufassen. Es ist eine Investition für optimale Arbeitsbedingungen der Gemeinschaftspraxis und für eine stabile medizinische Versorgung unserer Mitbürger in Osterwieck und Umgebung.“ Eine Investition, für die die Familie bis an die Grenze ihrer finanziellen Möglichkeit gegangen ist.

Es ist nun quasi auch ein Geschenk an die Stadt zum Jubiläum geworden, wo doch in Osterwieck am Wochenende die 1050-Jahr-Feier ansteht. „Ich hoffe, dass es so gesehen wird“, sagt Angela Greulich dazu. Was die Stadt betrifft: Das Gebäude befindet sich im Altstadt-Sanierungsgebiet, die Bauherren erhielten deshalb gestalterische Auflagen, allerdings für den Mehraufwand keinerlei Fördermittel. Für den Parkplatz hoffen Angela und Holger Greulich, dass dieser mit Hilfe einer Leader-Förderung gestaltet werden kann. Offen ist aber, wann das möglich ist.

Für die Patienten verband sich die neue Praxis bisher mit der Hoffnung, dass Neuaufnahmen möglich sind. Doch hat sich Marika Arendt entschlossen, im Herbst in Wolfenbüttel eine eigene Praxis zu eröffnen, somit verbleiben ab Oktober nur drei Hausärzte. Diese neue Situation muss noch umorganisiert werden. „Wir suchen nach Ersatz, einen Facharzt für Allgemeinmedizin oder einen Arzt in Ausbildung“, so Angela Greulich. Die Praxis fungiert als Lehrpraxis für angehende Mediziner aus den Universitäten Halle und Magdeburg.

Extra Räume für infektiöse Patienten

Grundsätzlich bietet der Neubau Platz für sechs Ärzte. Als wichtige Neuerung werten die Ärzte den separaten Bereich für die Behandlung von infektiösen Patienten, der einschließlich Hauseingangstür von den anderen Räumen abgetrennt ist. Eine Erfahrung aus der Corona-Pandemie, die künftig nicht nur bei Erkältungswellen Anwendung finden soll. „Wer Rücken hat, soll nicht mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit nach Hause gehen“, formuliert es Rolf Reddemann.

Außerdem verweist er mit Blick in einen größeren Raum darauf, dass die bereits angelaufenen Schulungen für Diabetiker unter besseren Bedingungen fortgesetzt werden. Was letztendlich durch gesündere Lebensweise und mehr Eigenverantwortung die Ärzte auch entlasten soll. Ferner, freut sich Angela Greulich, würden künftig weniger Hausbesuche notwendig sein, weil eben die Praxis nun anders als früher barrierefrei zu erreichen ist. Das entlaste die Ärzte, da Hausbesuche viel Zeit in Anspruch nehmen.

Praxismanagerin Kathrin Freystein saß am Mittwoch mit am Telefon, um die ersten Termine an Patienten zu vergeben. Foto: Heinicke