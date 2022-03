Historische Straßenbahn in Halberstadt wird zum Standesamt

Demnächst können sich Paare in der Straßenbahn "Alte Dame" in Halberstadt trauen lassen, denn der Wunsch nach außergewöhnlichen Orten für eine Hochzeit wird immer größer.

Verkehrsmeister Udo Behnke steht in einem historischen Triebwagen. In einer historischen Straßenbahn aus dem Jahre 1939 können sich Paare ab Mai 2022 das Ja-Wort geben.

Halberstadt/dpa - Hochzeitspaaren in Halberstadt kann das feierliche Jawort in Kürze auch auf Schienen über die Lippen kommen. Nach der offiziellen Widmung einer historischen Straßenbahn zum Standesamt am Mittwoch soll die "Alte Dame" ab Mai für Hochzeiten zur Verfügung stehen. Es werden ausgewählte Termine angeboten.

Der Sonderzug aus dem Jahr 1939 bietet Hochzeitsgesellschaften von bis zu 20 Personen Platz. Bei der neuen rollenden Außenstelle des Halberstädter Standesamts handelt es sich den Angaben zufolge um einen Triebwagen 31. Er stammt aus dem Bestand der Halberstädter Verkehrs-GmbH. Das eigentliche Jawort wird am Rande des Landschaftsparks Spiegelsberge gesprochen, wohin die «Alte Dame» gemächlich mit dem Paar und seinen Gästen rollen soll.

Die Stadt reagiert damit laut eigenen Angaben auf die immer größer werdende Nachfrage von Brautpaaren nach außergewöhnlichen Orten für eine Trauung.