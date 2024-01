Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gemeinde Huy. - Überall in der Region stehen aktuell Äcker und Felder unter Wasser. Der Große Bruch beispielsweise hat sich optisch zu einer regelrechten Seenplatte entwickelt. Sieht man diese Flächen, drängt sich einem die Frage auf: Was passiert mit der Aussaat unter dem Wasser? Überstehen Getreide, Raps & Co. diese Nässe? Und hat der Frost, der die Regenfälle in den vergangenen Tagen abgelöst hat, die Lage verbessert?