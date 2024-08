Stötterlingen. - Kein zweites Thema belastet und sorgt die Menschen im Ilsetal so lange wie der seit 30 Jahren drohende Kiesabbau. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts kam das Landesamt für Geologie und Bergwesen nicht umhin, vor zwei Monaten den Planfeststellungsbeschluss zu veröffentlichen, der das Vorhaben bestätigt. Allerdings ist damit für den Antragssteller, einen Goslarer Landwirt, erst die vorletzte Hürde genommen.

Daher stecken die Akteure der hiesigen Bürgerinitiative den Kopf weiterhin nicht in den Sand, wie diese Woche beim Besuch von Sachsen-Anhalts Umweltminister Armin Willingmann (SPD) in Stötterlingen deutlich wurde. Die Bürgerinitiative und auch Osterwiecks Bürgermeister Dirk Heinemann (SPD) wollen diese letzte Hürde so hoch wie möglich stellen.

Der Frust der Einheimischen über das Gerichtsurteil ist riesig. Das zeigte das Treffen, in dem Landwirt Joachim Moshake das Wort führte. Seit fast 400 Jahren leben seine Vorfahren in Stötterlingen, nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet, droht ihm wie auch den anderen Landwirten im llsetal im Fall des Kiesabbaus die zweite Enteignung. Entgegen dem bundesdeutschen Recht. Doch der Antrag für das Ilsetal war in der Nachwendephase, als für einen Übergang noch DDR-Recht galt, gestellt worden. Kies als bergfreier Bodenschatz bleibt daher Grundlage.

Minister Willingmann stellte sich freiwillig als „Blitzableiter“ für den Zorn zur Verfügung. Doch sagte er auch klar, dass die Politik gegen ein Gerichtsurteil nichts unternehmen könne. Man solle stattdessen schauen, „wie kann man aus der jetzt entstandenen Situation Honig saugen, wie kann man den Weg bei einem Schürfrecht erträglich machen? Darauf sollte man seine Kraft verwenden.“

Dabei sehen die Ilsetaler einige Stellschrauben. Für sie ein großes Übel: Kiestransporte durch die Orte auf Straßen, die dafür nicht ausgelegt seien. Deshalb müsse der Investor für die Kosten des Ausbaus herangezogen werden. Möglichst auf ganz neuer Trasse, die die Anliegerorte Stötterlingen, Hoppenstedt und Bühne umfahren und direkt auf eine Straße gen Niedersachsen mündet.

Das eigentlich schon abgehakte Thema Trinkwasserschutz könnte noch mal eine Rolle spielen. Stadtrat Jens Kiebjieß (Bündnisgrüne) verwies auf eine bevorstehende Verschärfung der Trinkwasserverordnung bezügliche ihrer Risiken. Zwar wird der frühere Trinkwasserbrunnen Rimbeck nicht mehr für die Versorgung der Bevölkerung genutzt, aber nebenan in Niedersachsen steht ein großes Wasserwerk in Börßum. Deshalb bat der Goslarer Naturschutzexperte Friedhart Knolle, der die Bürgerinitiative berät, den Minister darum, dass der Austausch mit niedersächsischen Fachbehörden nicht an der Landesgrenze scheitere sowie Ergebnisse des Umweltmonitorings regelmäßig veröffentlicht würden.

Zu den möglichen Hürden gehört schließlich auch die Grundstücksabtretung an den Antragsteller. Landwirt Martin Moshake, die nächste Generation der alteingesessenen Familie, verwies darauf, dass durch den Nassabbau nicht nur der Acker auf der Kiesabbaufläche weg sei, sondern durch verändertes Grundwasser die benachbarten Ackerflächen an Qualität, Ertragsfähigkeit und damit Wert verlieren würden.

Den Hauptbetriebsplan als letzte Hürde, das wurde in dem Gespräch erklärt, wird nicht das Landesamt für Bergwesen bearbeiten, sondern die Harzer Kreisverwaltung. „Wir brauchen moralische Unterstützung“, sagte Manfred Hundertmark, der ebenfalls seit 30 Jahren in vorderster Reihe gegen den Kiesabbau aktiv ist, zum Minister. Joachim Moshake formulierte seinen Wunsch an Willingmann für das bevorstehende Genehmigungsverfahren noch deutlicher: „Wir möchten Sie sensibilisieren, dass Sie unserem Landrat auf die Füße treten.“