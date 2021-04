Huy sammelt Fahrräder für Heimkinder in Friedrichsbrunn

Eilenstedt/Friedrichsbrunn

Der Kontakt von Eilenstedt nach Friedrichsbrunn ist vor mehr als zehn Jahren entstanden. Damals wurde die Wunschbaumaktion ins Leben gerufen, mit der die Eilenstedter zur Weihnachtszeit Kindern und Jugendlichen eine Freude bereiten wollen, die nicht zu Hause groß werden, sondern in Kinderheimen leben.

Neben dem DRK-Kinderheim in Anderbeck entstand damals die Verbindung in das Landkinderheim nach Friedrichsbrunn. Regelmäßig zur Weihnachtszeit organisieren Ehrenamtliche in Eilenstedt dieses Wunschbaumfest. Zur Bescherung 2019 formulierten die Kinder aus Friedrichsbrunn dann erstmals einen ganz besonderen und speziellen Wunsch: Fahrräder.

Ein erster Spendenaufruf führte in der Folge dann zu einer großen Beteiligung. „Mit einer Punktlandung konnten wir noch vor dem ersten Corona-Lockdown im Februar 2020 insgesamt 16 Fahrräder, dazu Schlitten und verschiedenes Zubehör wie Fahrradhelme und Ersatzteile an eine Abordnung aus dem Landkinderheim übergeben“, erinnert sich Iris Richter, die diese Spendenaktion gemeinsam mit ihrem Mann Michael Richter ins Leben gerufen und organisiert hatte.

Ausflüge in die Umgebung von Friedrichsbrunn

Und, wie Anke Käßler, die Leiterin des Kinderheimes, berichtet, halfen die neuen Fahrräder ungemein über die Zeit der ersten Schulschließungen hinweg. Denn so konnten die Kinder und Jugendlichen gemeinsam viel schöne Ausflüge in die Umgebung von Friedrichsbrunn unternehmen.

Nachdem sie im Kinderheim angekommen waren, wurden die Räder erst einmal auf ihre Fahrtüchtigkeit überprüft und per Los an die Kinder vergeben. So konnten sich einige der Heimkinder über ihr erstes eigenes Fahrrad freuen. Allerdings reichte die erste Spendenaktion nicht für jedes Kind. Daher hatte Familie Richter schon damals im Hinterkopf, diese erste Spendenaktion weiterzuführen.

Zum Weihnachtsfest 2020, als Iris und Michael Richter im Auftrag der Eilenstedter Bürger coronakonform die Geschenke aus der Wunschbaumaktion übergaben, wurde der Wunsch nach weiteren Fahrrädern für die Kinder, die noch immer über kein eigenes Rad verfügen, erneuert. Davon ermuntert, startete Familie Richter nun einen weiteren Spendenaufruf, der wiederum von einem schönen Erfolg gekrönt ist. „In dieser Aktion konnten wir insgesamt elf Räder in Empfang nehmen“, so Iris Richter dankbar. Daneben kam auch verschiedenes Outdoorspielzeug an. „Eine Familie aus der Sargstedter Siedlung hat uns sogar gleich vier Fahrräder übergeben.“

Spenderin aus Halberstadt möchte Kinder kennenlernen

Eine Spenderin aus Halberstadt hat parallel zu ihrer Fahrradspende den Wunsch geäußert, gerne einmal nach Eilenstedt zu kommen, um bei einer Veranstaltung dabei zu sein, bei der auch Mädchen und Jungen aus dem Kinderheim anwesend sind, um sie persönlich kennenzulernen.

Diesen Wunsch nimmt Familie Richter sehr gern mit und hofft nun, dass in diesem Jahr, trotz der Corona-Beschränkungen, die eine oder andere Veranstaltung möglich sein wird.

Der Hausmeister des Kinderheimes, Mike Baumann, nahm die Fahrräder in Eilenstedt in Empfang und wurde mit einer vollen Wagenladung in Friedrichsbrunn bereits mit Spannung erwartet. Im Gegenzug hatte er die herzlichsten Grüße von den Mädchen und Jungen und Heimleiterin Anke Käßler nach Eilenstedt und an alle Spender im Gepäck.

Michael und Iris Richter bedanken sich recht herzlich bei allen, die bereit waren, ihr Fahrrad unentgeltlich an Bedürftige abzugeben. Das sei gerade bei Kinderfahrrädern nicht selbstverständlich, da diese in der Regel nur kurzzeitig genutzt und daraufhin oft weiter veräußert werden. „Mit Sicherheit wird es auch eine nächste Fahrradaktion geben. Wer also die Zeit zum Aufräumen nutzen und das eine oder andere gut erhaltene Fahrrad, Roller, Bobbycar oder Ähnliches abgeben möchte, kann dies gern bis zum nächsten Aufruf zur Seite stellen“, so Familie Richter.