Halberstadt: Soll aus dem Grudenberg 7 ein Hostel werden?

Gut drei Jahre lang ist die Außenfassade des Grudenberg 7 in Halberstadt saniert worden. Doch wie geht es mit dem Haus nun weiter? In einer Studie und einer Masterarbeit werden Vorschläge für dessen Nutzung gemacht. Der Besitzer würde das Grundstück auch verkaufen. Doch er hat eine Bedingung.

Halberstadt/ Mexiko-Stadt - Otto Plettner, der Besitzer des Grudenberg 7 in Halberstadt, lebt auf der anderen Seite der Welt und zwar in Mexiko-Stadt. Nun da die Außenfassade seines Fachwerkhauses vom Deutschen Fachwerkzentrum aufwendig saniert wurde, stellt sich die Frage, wie es zukünftig genutzt werden kann. Erst dann kann es innen entsprechend ausgebaut und gestaltet werden. Ideen für das Gebäude auf dem 1577 Quadratmeter großen Grundstück gibt es einige. Doch welche Nutzung bringt den Halberstädtern am meisten etwas?