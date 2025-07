Sommerzeit ist Draußenzeit, das gilt auch für die Pausen. In loser Folge stellen wir Ihnen die schönsten Biergärten im Landkreis Harz vor. Den Anfang macht ein Restaurant mit viel Geschichte.

In Halberstadt den Sommer mit Tradition genießen

Halberstadt - Das Gästehaus Spiegelsberge hat gleich zwei Alleinstellungsmerkmale. Im Landkreis Harz ist das einzige Ausflugslokal mit Straßenbahnanschluss und in den Halberstädter Bergen ist das einzige Lokal mit freiem Eintritt. Wer sich im benachbarten Tiergarten erfrischen will, muss vorher zahlen. Aber was gibt es sonst noch?