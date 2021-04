In Harzgerode brennt eine Ferienwohnung

Harzgerode (vs). In einer Gästewohnung in Harzgerode (Landkreis Harz) ist am Freitagnachmittag, 9. April, ein Feuer ausgebrochen. Wie das Polizeirevier Harz am Samstagnachmittag mitteilte, war der Brand um 16.58 Uhr gemeldet worden.

Die Freiwillige Feuerwehr Harzgerode löschte die Flammen in der Ferienwohnung, die in der Schützenstraße des Ortes liegt. Als Brandausbruchsstelle konnte die Küche verifiziert werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt und Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.