Der größte Indoor-Spielplatz im Harz, das HaWoGe-Spiele-Magazin, feiert Zehnjähriges. Was die Besucher zum Programm der Jubiläumsparty, zu plüschigen Stargästen, Barrierefreiheit und Eintrittspreisen wissen müssen.

Ausflugstipp nicht nur für Herbst-Regentage: HaWoGe-Spiele-Magazin in Halberstadt feiert Jubiläum

So ein Ninja-Parcours eignet sich auch super zum Schaukeln, findet die Stella-Joleen. Die achtjährige Blankenburgerin besucht während der Herbstferien das HaWoGe-Spiele-Magazin in Halberstadt.

Halberstadt. - „Deutschlands schönster barrierefreier Indoor-Spielplatz“ ist in Halberstadt zu finden, verspricht die HaWoGe. Die Halberstädter Wohnungsgesellschaft betreibt das Spiele-Magazin in der Harzer Kreisstadt – seit nun genau zehn Jahren. Das Jubiläum soll mit Hunderten Gästen gefeiert werden, kündigt Daniel Herrmann an, der nicht nur für die Finanzen des Unternehmens zuständig ist, sondern auch für die XXL-Spiellandschaft.