Im Gasthof zum Schloss in Berßel geht es familiär zu. Vor etwas mehr als zwei Jahren übernahm die jetzige Betreiberin das Lokal von den Vorgängern. Das Speisen soll ohne Alltagshektik zum Genuss werden.

Gastronomie in Osterwieck

Eine kleine Nascherei muss als Nachtisch unbedingt sein. In diesem Fall Erdbeeren aus dem Garten und ein Gebäck aus Konditorenhand.

Berßel. - In der Küche klappern Geschirr und Töpfe, draußen im Saal erklingt das Stimmengewirr der Gäste. In großen Schüsseln und auf Platten kommt das Essen auf den Tisch. „Ganz wie bei Oma“, lacht Gastronomin Sina Du Lassis.

„Als ich das erste Mal in den Gasthof gekommen bin, habe ich mich sofort in das rustikale und dörfliche Ambiente verliebt“, berichtet sie. Das habe sie, als sie das Geschäft Anfang 2022 von ihren Vorgängern Heinz und Petra Kucharzeck übernahm, unbedingt erhalten wollen. „Es ist mir wichtig, den dörflichen Charakter zu erhalten und gleichzeitig für jüngeres Publikum attraktiv zu sein“, erzählt sie. Schließlich seien die Gaststube, der Saal oder der Salon so etwas wie die Erweiterung des heimischen Wohnzimmers. Mit dem Unterschied, dass im Gasthof viel mehr Platz ist als im Esszimmer oder der umgeräumten guten Stube der Großeltern.

Klassisches A-La-Carte-Geschäft gibt es im Berßeler Gasthof nicht. Stattdessen Tafelrunden. Dort sitzen die Gäste gemeinsam am Tisch, das Essen ist bei der Reservierung vorbestellt worden und wird traditionell serviert. Jeder bedient sich selbst. Dabei wird geredet. Familiärer oder freundschaftlicher Smalltalk eben, für den sonst möglicherweise in der modernen Alltagshektik einfach die Zeit fehlt. Beim gemeinsamen Essen im Gasthof zum Schloss soll sie von Anfang an vorhanden sein. Ganz ohne den Druck, etwas aus einer mit Angeboten überfüllten Karte auswählen zu müssen. „Alle teilen sich ein Gericht“, berichtet sie.

Der Gasthof ist in idyllischer Lage mitten in Berßel zu finden. Frank Schildener

Auf dem Menü steht traditionelle deutsche Küche. Neben Rindsrouladen, Schnitzel und Entenkeule gibt es wechselnde Angebote. Die Zutaten für die Küche kommen aus der Region. „Das Gemüse beispielsweise aus einer solidarischen Landwirtschaft im Harzvorland“, sagt sie. Auch das Fleisch stamme aus der Region. Besonders beliebt seien Bratwürste nach einem alten Harzer Rezept oder klassische Kohlrouladen. „Wir machen alles frisch nach den Wünschen der Gäste. Die Kohlrouladen wickele ich noch selbst“, erklärt die erfahrene Gastronomin. Vegetarier oder vegane Gäste kommen dabei ebenfalls auf ihre Kosten. „Da die Speisen bei der Reservierung abgesprochen werden, sind wir an der Stelle flexibel“, so du Plessis. Das liebevolle Arrangement, das Ambiente und vor allem das Tafelrunde-Angebot mit seiner rustikalen Küche komme gut an.

Vor allem Stammgäste aus der ganzen Region finden den Weg in die Berßeler Gaststube. „Für manche Gäste ist unser Angebot noch ungewohnt. Aber wer einmal hier war, besucht uns wieder“, berichtet sie. Auch im Dorf werde das Konzept angenommen. „Mein gesamtes Team stammt aus dem Dorf“, freut sie sich. „Die Mitarbeiter haben das Konzept verstanden und machen ganz großartig mit“, lobt sie. Neben dem gastronomischen Angebot gibt es zwei Doppelzimmer zum Übernachten.

Im Sommer wird weiter renoviert. Dafür muss der Gasthof kurz eine Pause einlegen. Auf dessen gastronomisches Angebot muss die Region aber nicht verzichten. Am 14. Juli ist das Team erstmals beim Berßeler Schützenfest mit einem Stand dabei.

www.gasthof-berssel.de