Jubiläum und Zukunftssorgen in Halberstadt

Halberstadt - Große Zeiten hat der Kegelsport in Halberstadt erlebt. Zu den besten Zeiten trafen sich zum Großkegeln 5000 Sportler in der Stadt. In den 1920er Jahren wurde in Halberstadt die modernste Acht-Bahn-Anlage Deutschlands gebaut, Meistertitel wurden gesammelt, auch nach der Wiedervereinigung Deutschlands in der Bundesliga. Auf 120 Jahre Kegelsport in Halberstadt können die Sportler in diesem Jahr zurückblicken und wollen das Anfang September mit möglichst vielen Gästen feiern. Die Sportler plagen aber auch Zukunftssorgen. So ist derzeit noch völlig unklar, wo sie künftig ihren Sport betreiben können. Die Kegelhalle hinter dem verwaisten Klubhaus soll mit dem Klubhaus abgerissen werden.