Paukenschlag im Streit um die Osterwiecker Kindergarten-Landschaft: Wie sich das Krisentreffen von Osterwiecker Eltern, Stadtrat und Verwaltung kurz vor der Stadtratssitzung am 22. Mai auf die vorgeschlagenen Schließungspläne für die Kitas in Rohrsheim und Bühne auswirkt.

Kita-Rettung in letzter Minute? Osterwiecks Eltern stemmen sich gegen Schließung

Schließung in Rohrsheim und Bühne

Osterwieck. - Kurz vor der Stadtratssitzung am 22. Mai brodelt es in Osterwieck. Auslöser ist die als „Anwendung der Leitlinie der Grundsätze der zukünftigen Entwicklung der Kindertagesstätten“ verklausulierte Absicht, kommunale Kitas zu schließen. Bevor die Räte eine Empfehlung abgeben, ob und welche Kitas geschlossen werden, haben sich am Montag (19. Mai) Vertreter von Verwaltung und Stadtrat mit Eltern getroffen, die mit einem Bürgerbegehren die Schließungspläne stoppen wollen. Im Gepäck hatten die Mütter 2.204 Unterstützer-Unterschriften.