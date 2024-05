Im Juli wird in Rohrsheim/Osterwieck ein kleiner Privatgarten wieder zur Bühne: „Rock im Garten“ holt bekannte Bands in die Region.

Rohrsheim. - Rocken am Brocken, Rock am See, Rock am Berg und natürlich die bekannten Rock am Ring und Rock im Park – Festivals, die den Rock im Namen tragen, gibt es einige. Neben den bekannten Größen hat jedoch auch die Region Osterwieck ein zwar kleines, aber feines Highlight zu bieten: Rock im Garten wird zum inzwischen elften Mal am 20. Juli wieder Rohrsheim zum Anlaufpunkt für Musikfans aus nah und fern werden lassen.