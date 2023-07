Die Mitglieder des Schlanstedter Kräutervereins haben dieser Tage viel Besuch in ihren Gewächshäusern. Wer hier vorbeischaut und was es zu sehen gibt.

Schlanstedt - Kräuterwissen austauschen, alte Sorten bewahren, neue Sorten ausprobieren, Erfahrung sammeln und Wissen weitergeben – diese Dinge haben sich die Mitglieder des Schlanstedter Kräutervereins auf die Fahnen geschrieben.

„Das Erhalten und die Zucht von Heil- und Würzkräutern steht bei uns an erster Stelle“, erklärt Vorstandsmitglied Maria Rückewoldt. „Daneben geht es aber auch um die Weitergabe von Kräuterwissen und dessen Verbreitung.“ Zu eben diesem Zweck werden – neben auswärtigen Veranstaltungen in Schulen oder Infoständen bei Festen und ähnlichem – auch regelmäßig Besucher in die vereinseigenen Gewächshäuser der ehemaligen Gärtnerei Meitzner in Schlanstedt eingeladen.

An diesem Nachmittag ist zum Beispiel zum wiederholten Mal eine Gruppe aus dem örtlichen Senioren- und Pflegeheim zu Gast.

„In der Sommersaison machen wir das einmal im Monat“, erklärt Monika Bulz. „Es sind jedes Mal andere, die mitkommen – immer, wer gerade Lust hat und fit ist. Meist sind das so fünf bis zehn Bewohner.“ Heute sei man mit fünf Senioren, plus zwei Betreuern, hier. „Das machen wir schon viele Jahre, bestimmt fast zehn“, sagt sie. „Das ist zu einer schönen kleinen Tradition geworden.“

Gemeinsam werden dann stets kleinere anfallende Arbeiten erledigt. „Heute haben wir zum Beispiel schon den sibirischen Goldlack sauber gemacht und russischen Estragon und Sauerampfer beschnitten und gesäubert“, erläutert Maria Rückewoldt. „Die Senioren sind uns jedes Mal eine Hilfe, das ist also keinesfalls nur irgendeine Art Beschäftigungssuche.“ In den Gewächshäusern gebe es schließlich stets irgendetwas zu tun, was die wenigen Vereinsmitglieder allein nicht immer schaffen. Anderthalb Stunden lang werde dann ungefähr gemeinsam gewerkelt, bevor zum gemütlichen Teil übergegangen werde.

„Als Belohnung gibt es nach getaner Arbeit immer noch Kaffee und Kuchen“, erklärt Maria Rückewoldt mit einem Augenzwinkern. „Heute zum Beispiel haben wir Käsekuchen und Kirschkuchen vorbereitet. Und im Vorfeld gab es schon selbstgemachte Kräuterbowle.“ Und so sitzt man anschließend noch gemütlich ein Stündchen beieinander, erzählt über dies und das und tauscht sich aus, über Kräuter und darüber hinaus.

„Bei uns im Heim haben wir auch ein Hochbeet, das von den Senioren betreut wird – und in dem sie das hier Gelernte quasi anwenden können“, sagt Monika Bulz abschließend.

Lernen können aber nicht nur die „alten Hasen“ etwas bei den Schlanstedter Kräuterfrauen und -männern. Auch und gerade die Wissensweitergabe an die jüngere Generation ist den Vereinsmitgliedern wichtig. „Wir machen ganz viel mit Kita-Kindern und Grundschülern“, erklärt Maria Rückewoldt. „In kleinen Gruppen bestimmen wir dann meist zu Beginn erst einmal ein paar Kräuter, um zu schauen, was die Kinder schon so kennen.“ So auch mit den Hortkindern aus Eilenstedt, die an einem Ferienvormittag zu Besuch aus dem Nachbarort gekommen sind. Hier wird am Anfang gemeinsam geschmeckt und gerochen – und dabei so einiges schon erkannt. Majoran zum Beispiel. Im Anschluss wird zur spielerischen Wissensvermittlung mit Blüten eine Runde Memory gespielt. „Wir überlegen uns auch immer mal etwas Neues“, so Rückewoldt weiter. „Heute sollen die Kinder zum Beispiel ein kleines Quiz mit Fragen rund um die Kräuter lösen.“ Ein großer Spaß für die Kleinen, bei dem es am Ende sogar etwas zu gewinnen gibt.

„Wir kommen recht regelmäßig mit unseren Kindern her“, sagt die Eilenstedter Einrichtungsleiterin Konstanze Lodahl, die die Hortgruppe an diesem Vormittag begleitet. „Den Kindern macht es Spaß und wenn sie dabei noch etwas lernen können – umso besser.“ Am Ende durfte sich jedes Kind eine Pflanze aussuchen – Erdbeeren waren hier der Renner – und sich mit Kräuterlimonade und -schnitten stärken, bevor es zurück in den Hort ging.