Es sind nicht nur Firmenpleiten, die die Menschen im Landkreis Harz verunsichern. Sie sind auch aufgrund von Kriegen und der Amerika-Politik stark besorgt - und sehr unterschiedlicher Ansichten. Das wurde bei einem Bürgerforum der Münchener Sicherheitskonferenz in Halberstadt deutlich.

Krieg, Aufrüstung, Insolvenzen: So reagiert Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) auf Sorgen der Harzer Bürger

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) steht bei der „Zeitenwende on tour“ den Bürgern in Halberstadt Rede und Antwort.

Wernigerode. - Ukraine-Krieg, Trump-Regierung, steigende Energiekosten: Was hat das alles mit Sachsen-Anhalt zu tun? Wie sind die Auswirkungen auf den Landkreis Harz? Fragen von Bürgern, denen sich Experten für Wirtschaft und Sicherheit in einer hitzigen Diskussionsrunde in Halberstadt gestellt haben.