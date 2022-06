Kriegsflüchtlinge Krieg in der Ukraine: Große Welle der Hilfsbereitschaft im Harz

Nach der Invasion des russischen Präsidenten in der Ukraine und der so ausgelösten Massenflucht, ist auch im Harzkreis eine Welle der Hilfsbereitschaft angelaufen. Die ersten 21 ukrainischen Frauen, Kinder und Männer sind in der Nacht zum Montag in Halberstadt angekommen.