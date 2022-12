Kunst aus dem All in Halberstadt zu sehen

Sie ist um die ganze Welt gereist und eine bekannte DJane. Sabrina Terence malt aber auch. Warum und wie sie dazu kam, in Halberstadt auszustellen.

Museumsdirektorin Antje Gornig (links) und die in Dubai lebende Künstlerin Sabrina Terence bei der Ausstellungseröffnung in der Museumsscheune des Halberstädter Schraube-Museums.

Halberstadt - „Ich wollte den Halberstädtern etwas bieten, was ungewöhnlich und lebendig ist“, sagt Dr. Antje J. Gornig, die Direktorin des Städtischen Museums/Historisches Stadtarchiv, als sie die Ausstellung „Kunst aus dem All – Art from Space“ von Sabrina Terence eröffnet.