Sage und schreibe 2,6 Promille hat die Polizei kürzlich bei einem Verkehrssünder in Ballenstedt gemessen. Symbolfoto: Uli Deck/dpa

Bei einer Kontrolle auf der L75 hat die Polizei einen stark alkoholisierten Mann erwischt. Ihn erwarten diverse Ermittlungsverfahren.

Ballenstedt (vs) l Erstaunlich, dass er es überhaupt noch ins Auto geschafft hat: Bei Ballenstedt hat die Polizei bei einem Mann in der Nacht zum Donnerstag bei einer Alkoholkontrolle 2,64 Promille gemessen. Wie die Polizei mitteilt, war der 56-Jährige gegen 0.45 Uhr mit seinem BMW auf der L75 aus Richtung Ballenstedt kommend in Richtung Hoym unterwegs. Eine Kontrolle bestätigte den Verdacht, dass der Fahrer stark alkoholisiert war.

Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 56-Jährigen ein. Außerdem ließen sie eine Blutprobe entnehmen und zogen den Führerschein des Mannes ein. Doch damit nicht genug: Weil der Mann versuchte, sich den Beamten zu widersetzen, erwartet ihn zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.