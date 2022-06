Landrat Balcerwoski: Notfalls wieder Distanz-Unterricht im Harzkreis

Die Kreisverwaltung Harz verschärft die Corona-Vorgaben weiter: Ab Samstag (27. November) gilt vielerorts im Harz die 2G+-Regel. Zudem soll ab Montag (29. November) mit einer weiteren Verfügung das Prozedere an den Schulen klar definiert werden – bis hin zum Distanzunterricht.

Harzkreis - Der Landkreis Harz hat am Freitag, 26. November, landesweit die traurige Spitzenposition bei den Corona-Infektionen übernommen: Mit einer Inzidenz von 1073 (Kreisverwaltung) und 1077 (Sozialministerium) sind binnen sieben Tagen und bezogen auf 100.000 Einwohner mehr Infektionen registriert worden als landesweit in anderen Kreisen. Am Samstag, 27. November, wird das Robert-Koch-Institut den Wert auf 1108 setzen.