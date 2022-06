Landwirte aus der Region bringen Kinderaugen zum Leuchten

Das sollte man nicht verpassen. Landwirte aus der Region sind am heutigen Nachmittag in der Gemeinde Huy mit einem festlich geschmückten Treckerkorso unterwegs und wollen Licht in die Dörfer bringen.

Diese beiden Pabstorfer Trecker sind bereits für den Lichterzug geschmückt. Der Strom für die Lichterketten kommt von der Autobatterie über einen Spannungswandler. Los geht es am heutigen Sonnabend um 16.30 Uhr in Pabstorf.

Pabstorf - Mit einem Korso ihrer weihnachtlich geschmückten Trecker durch die Huy-Ortschaften wollen Landwirte aus der Region auch in diesem Jahr wieder für Freude in der Gemeinde Huy sorgen. „Wir bringen das Licht in die Dörfer“, so Heike Rautenschlein und Beatrix Brunn, Organisatorinnen dieser besonderen Treckerparade.