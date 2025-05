Öffentlicher Nahverkehr im Harz Nahverkehrslücke in Halberstadt: Langenstein und Gedenkstätte sind schwer erreichbar

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Langenstein (bei Halberstadt) fährt, sollte gut zu Fuß sein. An vier Stellen hält der Bus. Wer ans östliche Ende des langgestreckten Ortes oder gar zur KZ-Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge will, muss per pedes weiter.