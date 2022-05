Langensteiner erteilen Etat 2022 Abfuhr

Langenstein - Eine Hiobsbotschaft würgte am Dienstagabend den sonst so diskussionsfreudigen Ortschaftsrat Langenstein plötzlich ab. In den nächsten Jahren soll es im Halberstädter Ortsteil keine Investitionen geben. Das was geplant war, ist gestrichen worden, informierte Astrid Große, Abteilungsleiterin Finanzen der Stadtverwaltung Halberstadt.