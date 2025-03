Verkehrssicherheit in Osterwiecker Ortsteil Langes Tauziehen um Tempo-30-Verlängerung in Veltheim

Nun haben es die Verantwortlichen schwarz auf weiß: In der Hornburger Straße in Veltheim - am Ortseingang aus Richtung Osterode - ist jedes siebte Fahrzeug schneller als Tempo 50. Dabei fordern Lokalpolitiker seit Jahren ein Limit auf 30 Kilometer pro Stunde. Wie steht es aktuell darum?