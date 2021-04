Langfinger stiehlt Kita-Kindern Spielzeug-Eisenbahn

Halberstadt

Erst großes Entsetzen, dann ein Happyend in der Halberstädter Kindertagesstätte „Pfiffikus“: Eine begehbare Spielzeug-Dampflok, die Anfang dieser Woche auf wundersame Weise aus dem Garten der Einrichtung verschwunden war, ist zurück. Wie Einrichtungschefin Maria Matthäs auf Anfrage berichtet, waren eine Mischung aus Findigkeit und Glück nötig, um den Mädchen und Jungen das beliebte Spielgerät zurückzugeben. Oder, um präziser zu sein: Es war dem Netzwerk Facebook zu verdanken, dass die „Fahndung“ nach dem Langfinger binnen weniger Stunden erfolgreich war.

Wie die Kita-Chefin berichtet, hatten die Mitarbeiter das böse Treiben jener diebischen Elster zunächst gar nicht mitbekommen. „Am Dienstag haben uns Leute aus dem Umfeld unserer Einrichtung angesprochen und informiert, dass sie vermuten, einen Dieb beobachtet zu haben.“ Ein Hinweis, der sich wenige Momente später bestätigt habe. Beim kontrollierenden Blick auf die Spielgerätschaften im Garten sei klar gewesen, dass „unsere Spielzeuglok und ein Spielehaus verschwunden waren“, so die Chefin.

Anzeige erstattet

Der Dieb hatte seine Rechnung jedoch ohne die sprichwörtlich pfiffigen Kita-Mitarbeiterinnen gemacht. Die posteten die Nachricht vom bösen Klau samt Foto einer vergleichbaren zweiten Spiel-Dampflok ruckzuck bei Facebook und setzten haargenau auf den richtigen Kanal. „Die Nachricht wurde nicht nur zigfach geteilt, sondern landete schließlich beim entscheidenden Tippgeber. Der berichtete uns, dass er auf einem Grundstück genau die gesuchte Lok gesehen habe“, so Maria Matthäs.

Der Rest war dann schon fast Routine: Die Kita-Chefin erstattete bei der Polizei nicht nur Anzeige wegen Diebstahls, sondern konnte den Beamten gleich noch den mutmaßlichen Täter auf dem Silbertablett servieren.

Freiheitsstrafe droht

Und danach ging alles ganz schnell. Den Ermittlern müssen die Ohren geklingelt haben, als sie den Namen des Verdächtigen hörten, denn besagter Mann sei alles andere als ein unbeschriebenes Blatt, so Polizeisprecher Uwe Becker. Und die Kommissarinnen aus der Kita lagen richtig: Auf dem vom mutmaßlichen Täter genutzten Grundstück an der Bahnhofstraße hätten auf dem Hinterhof tatsächlich besagte Lok und obendrein das kleine Spielehaus sichergestellt werden können. Beide Spielgeräte seien nach kriminaltechnischer Behandlung umgehend wieder in die Kita gebracht worden, so Becker.

Wo die Mädchen und Jungen – rund 100 besuchen aktuell die Einrichtung – buchstäblich aus dem Häuschen gewesen seien. „Es ist ja auch total aufregend, wenn drei uniformierte Polizisten mit einem Streifenwagen vorfahren und die geliebten Spielsachen zurückbringen“, berichtet die Kita-Chefin. Sie frage sich zugleich, was im Kopf eines solchen Täters vorgehe. „Mädchen und Jungen aus einer Kindereinrichtung das Spielzeug stehlen – tiefer kann man moralisch doch kaum noch sinken.“

Wie auch immer. Für die Knirpse in der Kita Pfiffikus gab es ein Happyend. Für den 23-jährigen Halberstädter, der unter dringendem Tatverdacht steht, dürfte das nicht in Sicht sein. Werde dem Mann, der unter anderem wegen Eigentumsdelikten polizeilich bekannt ist, die Tat nachgewiesen, drohe ihm wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall eine Freiheitsstrafe, so Polizeisprecher Becker. Das Strafmaß liege zwischen drei Monaten und zehn Jahren.