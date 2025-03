Geschafft: Florian Feg, Immobilien-Besitzer der künftigen Enso-Filiale in Langenstein, übergibt den symbolischen Schlüpssel nach Abschluss der Umbauarbeiten an Enso-Mitarbeiterin Annchen Fleger. In wenigen Tagen wird die Filiale feierlich eröffnet.

Foto: Feg