Schlanstedt. - Statt Mathe oder Deutsch standen in dieser Woche Akrobatik, Zaubern, Jonglieren und mehr auf dem Stundenplan der Schlanstedter Grundschüler. Der Zirkus Smiley ist aus Mecklenburg-Vorpommern angereist, um bereits zum dritten Mal eine Projektwoche mit den Kindern zu gestalten.

In verschiedenen Gruppen lernen die Kinder hier das Grundhandwerk des Zirkuswesens. Sie konnten sich selbst entscheiden für Hula Hoop, Clown, Cowboy und -girl, Fakir, Trapez und mehr.

Gala-Vorstellung am 14. Mai

Was sie in diesen Tagen gelernt haben, zeigen sie in einer Gala-Vorstellung am heutigen Mittwoch, 14. Mai, um 16 Uhr. Interessierte sind herzlich eingeladen - Erwachsene zahlen 10 Euro, Kinder 5 Euro. Das Zirkuszelt steht hinter der Grundschule, Schießwinkel 3 in Schlanstedt.

Die 80 teilnehmenden Kinder haben fleißig geübt und freuen sich auf viele Besucher.