Die Basis aller Froximun-Produkte: Naturzeolith

Zeolithe sind kristalline Silikate, die in zahlreichen Modifikationen in der Natur vorkommen Je nach Strukturtyp ergibt sich eine Struktur aus gleichförmigen Poren, in den denen Stoffe adsorbiert werden können. Zeolithe fallen in die Gruppe der Molekurarsiebe.

Zeolithe werden unter anderem industriell als Adsorber oder Ionenaustauscher oder zur Wasserenthärtung eingesetzt.

2005 wurde der Firma Froximun als erstem Unternehmen in Europa die Genehmigung erteilt, natürliches Zeolitz-Klinoptilolith als Medizinprodukt zur Körperentgiftung im Humanbereich einzusetzen.

Bei Froximun wird ausschließlich MANC (modifizierter, aktivierter Naturklinoptilith-Zeolith verwendet). Das Wirkprinzip beruht hauptsächlich auf der Fähigkeit, Ionen auszutauschen.

Je nach Produkt erfolgt die Anwendung innerlich oder auch äußerlich.

Alle Froximun-Produkte sind als koscher und vegetarisch anerkannt.