Halberstadt. - Freude zu bereiten, das treibe sie an, sagt Liane Weisheit-Köllner. Nicht nur in ihrer Arbeit.

Weshalb die Zirkuschefin am Freitag auch einen Schwung Freikarten verschenkt. „Das wird unsere Kinder und Jugendlichen freuen“, ist sich Oliver Schimkowiak sicher, der gemeinsam mit Susi Köhler die Freikarten für das Rauhe Haus in Halberstadt entgegennimmt. „So ein Zirkusbesuch ist ein ganz besonderes Erlebnis“, so Schimkowiak.

Neue Shows mit Clown und Grinch

Und den verspricht der aktuell auf Halberstadts Burchardianger gastierende Harzer Winterzirkus allemal. „Wir proben jedes Mal neue Shows ein. Schließlich ist es Winterzirkus, der muss sich unterscheiden von unseren normalen Touren“, sagt Zirkuschefin Liane Weisheit-Köllner, die inzwischen in achter Generation den Wanderzirkus führt. Stolz berichtet sie, dass mittlerweile vier Generationen gemeinsam in, über, vor und hinter der Manege agieren.

Sie wollten Vorfreude aufs Weihnachtsfest verbreiten, sagt die Chefin. Weshalb das große Vorzelt vor dem eigentlichen Chapiteau mit samtroten Hussen für die Bierzeltgarnituren, großem Weihnachtsbaum und jeder Menge weihnachtlicher Dekoration aufwartet. Der Wartebereich ist ebenso beheizt wie das große Zelt. Wer friere, könne die Show nicht genießen, die Akrobaten, Clowns und Tiere gestalten. „Und weil es ein Winterzirkus in der Vorweihnachtszeit ist, darf auch der Grinch nicht fehlen“, sagt die Chefin lachend.

Rasante Akrobatik

Für zweieinhalb Stunden entführe man das Publikum in eine andere Welt - mit rasanter Akrobatik auf dem Todesrad, am Vertikalseil und am Trapez, mit atemberaubender Jonglage und durch die Luft schwirrenden Messern, so die Chefin. In der Pause könne man sich stärken, aber auch den Tieren - Alpakas, Dromedaren, Riesen-Eseln, Ziegen und Pferde - nahe kommen. „Näher, als das in einem Zoo möglich ist.“

Bis zum Nikolaustag, 6. Dezember, gastiert das Unternehmen in Halberstadt, gestern startete der Aufführungsreigen. Morgen gibt es keine Show, ansonsten täglich um 16 Uhr - außer dienstags und mittwochs. Den Harzer Winterzirkus wolle man nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr gern langfristig etablieren - so wie in Dessau, wo das Team seit acht Jahren Weihnachtszirkus bietet.