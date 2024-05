Eilenstedt. - Zum inzwischen elften Mal lädt der Eilenstedter Reit- und Fahrverein am kommenden Wochenende zu seinem Traditionsfahrturnier ein.

Los geht es bereits am Freitag, 10. Mai – dieses Mal wird jedoch der traditionelle Gala-Abend auf den Nachmittag verlegt: „Zu Gast sind der Männerchor aus Schwanebeck und Eilenstedt sowie Heimatvereine und die Volkssolidarität“, erklärt Sabine Bothe. „Ab 16 Uhr präsentieren wir dann ein kleines Programm der Voltigiergruppe und der Schulpferdeabteilung.“

Anschließend findet die gemeinsame Streckenbesichtigung für die Teilnehmer statt.

Am Samstag, 11. Mai, geht es nach der Präsentation der Gespanne um 8 Uhr auf dem alten Schützenplatz in Eilenstedt auf die etwa 20 Kilometer lange Strecke (inklusive vier Geschicklichkeitsprüfungen unterwegs) – über Schlanstedt, das Rittergut in Aderstedt und den Rautenschleinschen Hof in Pabstorf geht es zum Amt in Anderbeck, wo zum Abschluss die erneute Vorstellung aller Gespanne erfolgt.

Für das leibliche Wohl der Fahrer, Gäste und natürlich auch der Pferde wird auf dem Rittergut Aderstedt und dem Amt in Anderbeck gesorgt.

Der Abend klingt dann mit der Siegerehrung ab 20 Uhr und gemütlichem Beisammensein auf dem Eilenstedter Reiterhof aus.

Am Sonntag beginnt um 9 Uhr dann die Kombination aus Hindernisfahren und Geschicklichkeitsprüfungen in Eilenstedt auf dem alten Schützenplatz.

Gäste sind an allen Punkten, Stationen und auf der Strecke gern gesehen.