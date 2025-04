Frühjahrsputz im Harz Mit dieser Belohnung soll zum großen Fegen in Emersleben animiert werden

Frühjahrsputz ist angesagt in Halberstadts Ortsteil Emersleben. Schließlich will sich das Dorf zum Tanz in den Mai von seiner schönsten Seite präsentieren. Dafür winken sogar Belohnungen.