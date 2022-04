Mut gefragt beim Verkehrssicherheitstag an Schwanebecker Petri-Schule

Schwanebeck - Verkehrserziehungstage gehören an der Petri-Sekundarschule in Schwanebeck längst zur Tradition. Roswitha Berens organisiert seit 30 Jahren mit erfahrenen Partnern diesen Tag. Mit dabei sind üblicherweise das Polizeirevier Harz, die Verkehrswacht, der Arbeiter-Samariter-Bund, der ADAC, die Feuerwehr und regionale Unternehmen. Für die Schüler ist es wichtig, das Verhalten im Straßenverkehr praktisch zu erleben und unmittelbare Erfahrungen zu sammeln, so die Pädagogin.