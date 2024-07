Eilenstedt. - Am 31. August soll in Eilenstedt wieder groß gefeiert werden: Auf dem Schützenplatz wird zum Lumpenball eingeladen (wir berichteten). Damit es dort auch dem Anlass entsprechend schön aussieht, sollen Platz und Zelt geschmückt werden - und hier kommt die örtliche Volkssolidaritätsgruppe ins Spiel.

„Die Orga-Truppe des Festes hat uns angesprochen, ob wir nicht jemanden wüssten, der Wimpelketten nähen könnte“, erklärt Bärbel Hinstock. Die 79-Jährige ist Leiterin der engagierten Gruppe – und wusste sofort Rat: „Anstatt das weiterzuverweisen, haben wir beschlossen, das selbst zu machen. Schließlich gibt es ja innerhalb unserer Volkssolidaritätsgruppe auch eine Basteltruppe.“

Diese besteht aus neun Frauen, die sich nun also – unter der Leitung von Sabrina Kühl – einmal im Monat treffen, um fleißig Wimpelketten zu nähen. Stoffe dafür hätte es zum einen von der Orga-Gruppe gegeben, aber auch von den Mitgliedern der Volkssolidarität und von Privatleuten. „Wir schauen einfach mal, wie viele Ketten wir am Ende zusammenbekommen – je mehr es werden, umso besser“, sagt Bärbel Hinstock optimistisch und setzt sich gleich an die Nähmaschine.

Jagdgenossenschaft spendet

Wer so uneigennützig und engagiert anderen hilft, wird auch selbst unterstützt – dachten sich auch die rund 20 Mitglieder der örtlichen Jagdgenossenschaft, deren Vorsitzender Andreas Schuster an diesem Nachmittag beim Nähtreff ebenfalls dabei ist.

„Wir haben Erlöse aus der Verpachtung der Grundstücke, die zur Jagd genutzt werden“, erklärt er. „Und da haben wir schon vor einer Weile beschlossen, diese zu spenden.“

Und so haben bereits der Förderverein der Badeanstalt, die Faschingseulen oder die Feuerwehr Geld erhalten. „Wichtig ist uns, dass es im Ort bleibt“, so Schuster. Dieses Mal ist nun die Ortsgruppe der Volkssolidarität an der Reihe – die sich sehr über die erhaltenen 200 Euro freut.

„Wir finanzieren unsere Aktivitäten, Treffen und Fahrten nur aus Mitgliedsbeiträgen“, erklärt Bärbel Hinstock. Über die Jahre sei die Anzahl der Mitglieder jedoch von mehr als 70 auf aktuell 27 geschrumpft – „damit sind keine großen Sprünge mehr möglich“, so Hinstock. „Ohne Spenden könnten wir das alles nicht mehr stemmen.“ Umso dankbarer sei man über Unterstützung wie die der Jäger, sagt sie im Namen der ganzen Gruppe.

Geplante Veranstaltungen

So können auch die nächsten Veranstaltungen wie geplant stattfinden. „Das ist bei uns ja zweigeteilt: Einmal im Monat machen wir einen gemeinsamen Ausflug irgendwohin und ebenso monatlich kommen wir hier in Eilenstedt zu einem Treffen zusammen, zu dem wir uns immer unterschiedliche Gäste einladen“, erklärt Bärbel Hinstock. Die Ziele und Inhalte werden gemeinsam abgestimmt (wir berichteten).

Als nächstes stehen beispielsweise eine Floßfahrt auf der Oker am 18. Juli sowie ein Ausflug ins Planetarium in Halle am 22. August auf dem Plan. Das nächste Treffen in Eilenstedt ist für den 8. August angesetzt. Hier sind die Faschingseulen mit einem kleinen Programm zu Gast.